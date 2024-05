Las principales estrellas del fútbol europeo que se quedarán fuera de la Euro 2024

Varios de los mejores futbolistas europeos no podrán estar presentes en la EURO 2024, algunos por lesión, otros por no clasificar junto a su selección, por problemas con el entrenador. Revisa la lista de los cracks que no podrán viajar al máximo torneo de selecciones europeas.

Los grandes ausentes

Thibaut Courtois - Real Madrid

El portero del Real Madrid, regresó a las canchas el 4 de mayo, luego de romperse el ligamento cruzado de la rodilla y posteriormente sufrió un desgarro de menisco. En diciembre renunció a la Eurocopa para recuperarse al 100% con el Real Madrid. También mantiene un conflicto con el técnico de su selección Tedesco, que el año pasado en un partido amistoso le dio la capitanía a Lukaku y no a Courtois.

Erling Haaland - Manchester City y Martin Odegaard - Arsenal

El máximo goleador de la Premier League por segundo año consecutivo y la figura de los Gunners, no estarán en el certamen europeo ya que Noruega no logró clasificar a la competición. La Euro no tendrá el atractivo de contar con el delantero del Manchester City.

David Alaba - Real Madrid

El defensa de los merengues sufrió una grave lesión, corte del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, en diciembre del año pasado. Esta situación lo dejó fuera gran parte de la temporada y de la Champions League. El austriaco, además, era el capitán de su selección.

Lucas Hernández - París Saint Germain

El campeón del mundo y defensa del PSG a principios de mayo sufrió la rotura del ligamento cruzado de la rodilla. Calvario que nuevamente vive el francés, ya que en el primer partido del Mundial de Qatar 2022 padeció el mismo traumatismo.

Gavi - FC Barcelona

Pablo Martín Páez Gavira 'Gavi', en marzo se rompió el ligamento cruzado de la rodilla jugando por la selección española. Fue en el último partido en la fase de clasificación para la Euro ante Georgia. Lesión que le hizo perderse la recta final de La Liga con el FC Barcelona y lo marginó de la que iba a ser su primera Euro.

Isco - Betis

El dirigido por Manuel Pellegrini en el Betis sufrió una fractura de peroné y se perderá la Eurocopa. El malagueño deberá pasar por quirófano en Sevilla. Un mazazo para el jugador y para la selección española.

Edin Dzeko - Fenerbahce

Alejado ya de las grandes ligas, el delantero bosnio, ex Inter de Milán, sigue marcando goles en el Fenerbahce. Bosnia jugó el repechaje frente a Ucrania, pero no lograron ganar. El capitán de Bosnia, a sus 38 años, le dice adiós a su última oportunidad de acudir a un torneo continental.