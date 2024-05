¿Quién es y cómo se llama la mascota de la EURO 2024?

Desde que los ingleses sumaron a Willie como mascota del Mundial de 1966, todo gran evento deportivo elige a su propio símbolo.

Ya lo vivimos nosotros con Zincha para la Copa América del 2015 y Fiu en los recientes Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

La EURO 2024 no se quedó abajo de la tendencia y en 2023 la UEFA hizo una votación entre escolares alemanes y suscriptores de su sitio web para elegir a la nueva mascota oficial. El ganador fue Albärt, un tierno oso de peluche, con el 32% de las preferencias.

Albärt tuvo dos estrenos en sociedad, uno deportivo y otro social. Se le vio por primera vez en un estadio en el duelo amistoso de Alemania y Colombia en Gelsenkirchen.

Antes del partido, Albärt visitó una escuela local de la misma ciudad y llevó un mensaje claro: Muévete.

Y es que no es sólo una mascota de un torneo, es también el rostro de una campaña de la UEFA que tiene por objetivo fomentar la actividad física y el juego del fútbol en 10 millones de niños en edad escolar Europa.

