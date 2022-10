Italia e Inglaterra protagonizarán intenso cruce en las clasificatorias a la Euro 2024

Los duelos entre los dos últimos finalistas, Italia e Inglaterra, y Países Bajos y Francia, llamarán la atención de la fase previa de la Eurocopa de Alemania 2024, cuyo sorteo tuvo lugar este domingo en el Festhalle de Fráncfort.

Al tenerse en cuenta los resultados de la actual Liga de Naciones de la UEFA, en la que Inglaterra y Francia han tenido una discreta participación, eran los enemigos a evitar, pese a que se clasificarán para la fase final los dos primeros de cada grupo y los mejores terceros disputarán las repescas.

El sorteo, que comenzó con la actuación de la cantante alemana Lena, ganadora de Eurovisión 2010, sirvió además para presentar las 10 ciudades sedes: Berlín, Colonia, Dortmund, Düsseldorf, Fráncfort, Gelsenkirchen, Hamburgo, Leipzig, Múnich y Stuttgart.

Cuatro exjugadores campeones continentales, los italianos Gianluca Zambrotta y Demetrio Albertini -encargados de introducir el trofeo Henri Delaunay, y los alemanes Jurgen Klinsmann y Karl-Heinz Riedle, ejercieron de manos inocentes para sacar las bolas de los 53 equipos, ya que Rusia sigue sancionada por la invasión de Ucrania, quedando así la fase clasificatoria:

