Ethan Mbappé lo pasó mejor que su hermano Kylian en la eliminación de Francia ante Suiza

El hermano menor del delantero de la selección francesa Kylian Mbappé, Ethan, de 15 años, fue captado tomándose selfies con algunas mujeres durante la eliminación de los galos de la Eurocopa.

La situación llamó la atención en varios medios internacionales, puesto que el jugador de PSG fue quien falló el penal decisivo para la caída contra Suiza que dejó a los "blues" fuera del campeonato.

Incluso, en Inglaterra publicaron que Ethan fue "acosado" por las fanáticas.

Revisa la imagen:

Kylian Mbappé's brother, Ethan, was getting some attention in the stands last night during France's defeat to Switzerland. (📷 @lnstantFoot) pic.twitter.com/ksblaEYsKy