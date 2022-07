Fanáticos de Flamengo convirtieron el avión en que viaja Vidal en "el más vigilado del mundo"

La inminente llegada de Arturo Vidal a Río de Janeiro provocó una locura entre los fanáticos de Flamengo, que quisieron estar atentos en todo minuto al devenir del vuelo que llevó al chileno a tierras cariocas.

Por esto, según informaron diversas cuentas de redes sociales, al menos 2.000 usuarios monitorearon el viaje del futbolista nacional a través de las aplicaciones digitales disponibles, transformándolo en el avión más vigilado a nivel mundial.

Muchos seguidores del "Fla", además, fueron hasta el aeropuerto a esperarlo:

Falta pouco para Arturo Vidal desembarcar no Rio de Janeiro. Neste momento, a aeronave do volante chileno está sendo monitorada por mais de duas mil pessoas, o que a torna a mais 'vigiada' do mundo. #Torcedores pic.twitter.com/FVC8LiebfB