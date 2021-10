¿A sus críticos? Guillermo Maripán usó letras de Arcángel tras su partido ante PSV

Luego de su partido ante PSV Eindhoven por la Liga de Europa, el zaguero chileno Guillermo Maripán estuvo muy activo en redes sociales y subió varias historias a su cuenta personal en Instagram.

De ellas, una llamó especialmente la atención dado que usó la letra de una popular canción del artista urbano Arcángel.

"¿Retirarme a mí ? Que ironía (ah). Yo soy el paquete pero también soy la vía ¿Tú dice que me apague? (loco), no haga que yo me ría Porque no e' cuando tu diga', es cuando Austin decida (let's go)", dice en un mensaje que parece ir dirigido a sus críticos más acérrimos.