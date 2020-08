Abogado de Sergio Jadue asumió la defensa de Leonardo Valencia en Tribunales

Tras ser acusado de violencia intrafamiliar, el futbolista de Colo Colo Leonardo Valencia decidió poner una querella por calumnias en contra de su ex pareja Valeria Pérez en una diligencia encabezada por su abogado, José Pablo Forteza, quien representara al ex presidente de la ANFP Sergio Jadue ante la Justicia chilena.

El recurso del jugador fue presentado luego de ser acusado de "asesino" por Pérez en una historia de Instagram: "No me das ni un peso para tus hijos y aparte me haces eso, asesino del Diego Troncoso. Cuenta la verdad por que (sic) no se murió donde tu hermano", escribió.

Ante ello, Valencia recurrió a la Justicia dado que el fallecido era cónyuge de la hermana del jugador, Sandra Cortés, y quien perdió la vida por una "asfixia por cuerpo extraño", tal como consta el certificado del Registro Civil.

"La falsedad de la aseveración de la querellada Valeria Pérez Silva queda de manifiesto toda vez que la muerte de don Diego Troncoso León fue objeto de investigación desformalizada por parte de la Fiscalía Local de Talagante (...) y estuvo a cargo de la fiscal adjunta de dicha repartición doña Roxana Fernández Cisternas, quien con fecha 5 de diciembre de 2019 y una vez agotada la investigación por parte del Ministerio Público solicitó al Juzgado de Garantía de Talagante se aprobara la decisión del Ministerio Público de no iniciar investigación en los hechos denunciados, en los cuales mi representado Leonardo Felipe Valencia Rossel tenía la calidad de denunciante, no serían constitutivos de delito toda vez 'los hechos relatados a juicio de esa fiscalía no son constitutivos de delito toda vez que Diego Octavio Troncoso León ya individualizado falleció por 'ASFIXIA POR CUERPO EXTRAÑO LARÍNGEO', encontrándose contenido alimentario solido sobre la glotis, según se desprende del informe pericial de autopsia", señala la querella a la cual tuvo acceso La Tercera.

"Se solicita se imponga a la querellada la pena de tres años de reclusión menor en su grado medio, multa de 20 unidades tributarias mensuales, como asimismo a la publicación a su costa de la sentencia condenatoria que sobre este proceso recaiga, como autora del delito de calumnias proferidas por escrito y con publicidad cometidas en contra de mi representado don Leonardo Felipe Valencia Rossel, estando el delito en estado de consumado y teniendo la querellada la calidad de autora", precisa la acción legal.