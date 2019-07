"Alcohol vs. cannabis": Paul Gascoigne retó a un curioso combate a Snoop Dogg

Hace algunos días, el rapero estadounidense Snoop Dogg se burló en redes sociales del ex futbolista inglés Paul Gascoigne por su estado físico a los 47 años (aunque en realidad tiene 52), algo que adjudicó a los años que pasó preso del alcoholismo, defendiendo así el uso de la marihuana.

La estrella de Tottenham y Glasgow Rangers, entre otros equipos, tras una tibia reacción, decidió responder en el mismo tono que el músico: "Buenos días Snoop Dogg, saca tu perezoso trasero de la cama, es hora de pasear. Con amor. Gazza".

Morning ⁦@SnoopDogg⁩ get your lazy arse out of bed it’s walkies time woof woof you ugly twat LOVE GAZZA xxx pic.twitter.com/UoXBnylulX — Paul Gascoigne (@Paul_Gascoigne8) 28 de junio de 2019

Lo cierto es que ya hace es varios años que Paul Gascoigne dejó su adicción al alcohol y su aspecto es bastante mejor al que se aprecia en la imagen publicada por Snoop Dogg.

Ante esto, "Gazza" habló con el programa de televisión inglesa Good Morning Britain. "Estaba en España, haciendo un par de eventos de caridad y le dije a Shane de regreso en el avión que podría conseguir algo de prensa decente. Pero cuando abrí mi página de Twitter me volví loco. Pensé '¿qué está pasando?'. Cuando descubrí que era Snoop Dogg, pensé '¿por qué yo?'. Eso sucedió hace seis años".

"Haré un combate de boxeo de caridad con él: cannabis vs alcohol. Lo llevaré al ring, he estado trabajando duro, trabajando como siempre", agregó el ex futbolista.

Tras esto, lo que resta saber es si Snoop Dogg está dispuesto a aceptar el desafío.