Arbitro siguió por el túnel a Erling Haaland para pedirle un autógrafo

La caída de Borussia Dortmund de Erling Haaland por 2-1 ante Manchester City como visita en los cuartos de final de Champions League dejó una insólita situación, pues un árbitro asistente siguió al noruego para pedirle un autográfo.

Según se pudo ver en los registros de la transmisión, el juez asistente Octavian Sovre, dentro del túnel para irse a los vestuarios, le pidió al delantero una firma en sus tarjetas amarilla y roja.

"Quizás es un fan de Haaland, y está aquí. ¿Por qué no? Aparte de eso, los árbitros han estado brillantes. Estuvo correcto. Quizá era para su hijo o su hija. No sé", comentó tras el partido Josep Guardiola, DT de Manchester City.

La revancha entre ambos equipos será el próximo miércoles 14 de abril a las 15:00 horas en Alemania.

The cheek of the linesman asking Haaland to sign his cards. Madness. pic.twitter.com/fdfBYaQQou