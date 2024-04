Auto golazo: AEW reveló las imágenes del polémico incidente entre CM Punk y Jack Perry

Una verdadera ola de reacciones en el mundo de la lucha libre fue lo que generó la empresa AEW este miércoles, luego de que revelaran las imágenes del polémico indicente que protagonizaron CM Punk, actualmente en WWE, y Jack Perry, hoy en New Japan Pro-Wrestling.

La compañía que preside Tony Khan mostró esta jornada en su programa semanal Dynamite un video de lo ocurrido entre ambos luchadores en el evento AEW All In que tuvo lugar en Wembley en agosto de 2023.

Tal como se aprecia en las imágenes, en aquella ocasión en el show en Inglaterra, la discusión fuera de pantalla en el Estadio de Wembley fue tomando color hasta el punto de que Punk terminó ahorcando al en ese entonces conocido como "Jungle Boy", por lo que ambos tuvieron que ser separados en presencia de Chris Hero y Jerry Lynn, además de los también luchadores Samoa Joe y Hook.

Here is the footage of the backstage incident at AEW All In Wembley between CM Punk & Jack Perry that was shown on AEW Dynamite#AEWDynamite

