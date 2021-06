Blackburn Rovers anunció venta de camisetas con el estampado de Ben Brereton

Blackburn Rovers, equipo donde milita el delantero inglés-chileno Ben Brereton, anunció venta de camisetas con el estampado del atacante luego de su primer gol por la Roja ante Bolivia en Copa América.

"Las camisetas de Brereton Diaz ya están disponibles para ordenar en línea. Opciones de entrega internacional disponibles", publicó el cuadro de la Championship en redes sociales.

De acuerdo a lo señalado en la web del club, la polera tiene un valor de 15 euros, valor equivalente a cerca de 13 mil pesos chilenos.

Brereton se llenó de elogios luego de debutar como titular en la Roja y marcar en el 1-0 sobre Bolivia por la segunda fecha de la Copa América.

