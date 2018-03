Carlos Villanueva dio una charla a las divisiones inferiores de Audax Italiano

Carlos Villanueva es sin duda un referente para Audax Italiano. Es por esto que la institución aprovechó la estadía del ex seleccionado nacional en nuestro país y este domingo invitó al jugador a dar una charla al equipo sub 17 y sub 19 del club en la Ciudad de Campeones.

La instancia tuvo como objetivo fortalecer el desarrollo integral de sus futuros jugadores, donde el actual futbolista del Al-Ittihad habló acerca de sus inicios en el fútbol y cómo influyó también el estudio y los valores en su formación como persona.

Villanueva además recalcó lo importante que es estar totalmente indentificado con los colores de Audax en cada jugador que forma parte de las divisiones inferiores.

"Quedé muy feliz con la posibilidad que me dieron de hablar con los niños, por que me hacen sentir como un ícono del club", señaló el jugador al sitio oficial de Audax Italiano.