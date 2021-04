Club bromeó a DT con noticia falsa y el entrenador decidió renunciar

El equipo de fútbol Industria Galda de Jos, de la tercera división de Rumania, hizo cree a su entrenador que había sido despedido el pasado 1 de abril en el marco del April Fools' Day (Día de Bromas) y el DT optó por renunciar ante la travesura.

De acuerdo a lo informado por el periodista deportivo Emanuel Rosu, el club pidió a un medio local que publicara que su técnico Stefano Fogorosi había sido cesado después de firmar tres derrotas en los tres partidos dirigiendo al equipo.

Sin embargo, el técnico se tomó mal el artículo y decidió abandonar la escuadra de manera inmediata, por lo que no se presentó a los entrenamientos de ese mismo día ni al partido del día siguiente ante Cugir.

