Comediante denunció machismo: Le impidieron jugar partido benéfico por ser mujer

La actriz italiana Aurora Leone, miembro del grupo cómico The Jackal, denunció que le impidieron jugar un famoso partido benéfico de fútbol, para el que estaba convocada por los organizadores, alegando que era una mujer

La actriz relató en las redes sociales que durante la cena previa al evento deportivo benéfico la "Partita del Cuore" que disputan la selección nacional de cantantes contra la de cómicos del país, el director general de la asociación de cantantes que organiza el evento, Gianluca Pecchini, le invitó a cambiar de sitio porque no podía estar sentada con los famosos convocados.

"Me dijo no me hagas explicarte el motivo por el que no puedes estar aquí: levántate y me invitó a sentarme en otra mesa", reprodujo la actriz.

La actriz explicó que había sido convocada junto con su compañero del grupo cómico, Ciro Priello, y que incluso había dado las medidas para la camiseta, a lo que se le respondió que se la pusiera en "las gradas" y con un tajante: "¿desde cuándo juegan las mujeres?".

Tras el enfrentamiento, los cómicos decidieron no participar en la "Partita del Cuore", pero aseguraron que siguen "apoyando el objetivo del proyecto" que pretende recaudar fondos para la investigación contra el cáncer.

Los miembros de The Jackal remarcaron que Allegra Agnelli, presidenta la Fundación Piamontesa para la Investigación contra el Cáncer, a quien irán los beneficios de la "Partita del Cuore", se declaró "avergonzada" y lamentó lo ocurrido.

También pidieron perdón algunos de los miembros de la selección de cantantes, como Eros Ramazzotti, Andro dei Negramaro y otros artistas presentes en la cena.

Por su parte, la asociación se defendió diciendo que las mujeres siempre "han participado y apoyado el proyecto", y acusando a Leone de "arrogancia, amenazas y violencia verbal", según recogen hoy los medios italianos.

La secretaria de Estado para el deporte, Valentina Vezzali , señaló en sus redes sociales que este caso "es otro triste testimonio de lo lejos que queda por recorrer. La frase ¿Desde cuándo las mujeres juegan al fútbol? muestra la necesidad de un cambio en la cultura deportiva".