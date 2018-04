Conmoción en Sudáfrica por salvaje golpiza de hinchas a una guardia de seguridad

Momentos de gran conmoción se vivieron este fin de semana en Sudáfrica, luego que fanáticos de Kaizer Chiefs manifestaran su rabia por una derrota en la copa doméstica y atacaran salvajemente a una indefensa guardia de seguridad, además de provocar serios destrozos en el estadio "Moses Mabhida" de Durban.

Según información de medios locales y los propios videos que grabaron aficionados (y que subieron a redes sociales), los seguidores de Kaizer Chiefs, tras perder 2-0 ante Free State Stars, saltaron descontrolados al terreno de juego.

#SouthAfrica Durban Moses Mabhida Stadium @KaizerChiefs football supporters riot leaves one security official fighting for his life after they attacked stadium personal TV broadcast equipment rival supporters and tried to set stadium on fire

