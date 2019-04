Corresponsal en Miami acusó agresión de Sergio Jadue: Me pegó con la mochila y me dio un empujón

Nuestro corresponsal de Al Aire Libre en Cooperativa en Miami, Juan Eduardo Hernández, acusó que el ex presidente de la ANFP Sergio Jadue lo agredió físicamente e intentó denostarlo por su orientación sexual mientras cubría la tercera audiencia en el juicio por divorcio que mantiene con María Inés Facuse en la ciudad de Florida.

El periodista relató este martes que "a Jadue lo tomó bien por sorpresa esta declaración de María Inés Facuse y se le notó malhumorado. Incluso me agredió en dos oportunidades, simplemente por estar haciendo mi trabajo".

"Hubo un pequeño receso de la sala, por 30 minutos para almorzar, y en ese momento, cuando me acerqué tomando imágenes como lo solemos hacer los periodistas, él viene, toma su mochila, me pega con la mochila, casi me bota el teléfono con el que tomaba imágenes y luego en el pasillo toma una pequeña carrera y me pega un empujón bastante fuerte".

"Incluso se lo mencioné a la jueza, se conversó en la audiencia y se le exigió respeto a la labor que hacemos en la prensa, que es informar a la gente lo que está pasando", continuó.

Luego, Hernández contó que Jadue "después hizo alusión a que yo soy gay, pero no tiene que ver con mi trabajo, y me empezó a gritar 'homosexual, homosexual', tratando de descalificarme. Se le ha visto bastante incómodo".