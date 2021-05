Cristián "Pistola" Flores no pudo ser vocal de mesa por dolores de cálculos renales

Cristián Flores, ex defensa de Santiago Wanderers y Colo Colo, no pudo ejercer como vocal de mesa ni tampoco votar en las elecciones en Chile por dolores de cálculos renales.

"Me presenté a las 8.05 horas, con la intención de quedarme, pero aguantando el dolor con anestésicos. Ahí conté que tengo cálculos renales. Incluso llevé una piedra que boté y la tengo en un papel guardada, pero estaba con dolores terribles", comentó en entrevista con Las Ultimas Noticias.

Agregó que "en el Servel me preguntaron si estaba enfermo y luego me dijeron 'váyase nomás'. Y me fui, qué me iba quedar parado".

"No pude votar. Si no alcancé ni a estar en la mesa, así que menos iba a votar. Quería hacerlo de los primeros, como vocal, para estar sentado todo el día, pero me dijeron que me fuera", cerró el ex jugador.