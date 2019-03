Daniel Muñoz: En la película conoceremos a un Alexis más íntimo

El actor Daniel Muñoz comentó su participación en la película "Mi amigo Alexis", donde será padre del protagonista de la historia, y aseguró que trabajar con el seleccionado chileno ha sido muy positivo dado el profesionalismo del delantero a la hora de interpretarse a sí mismo en el filme.

Muñoz interpretará a un futbolista frustrado, algo que es un desafío para el actor, dado que reconoce ser malísimo con la pelota pese a haber actuado ya en "Historia de Fútbol" interpretando a un futbolista amateur y en "Historia de un Mundial" haciendo del histórico DT Fernando Riera.

"Me dijo algunas cosas, pero yo soy pésimo para el fútbol pese a que me gusta mucho. Ya fui entrenador, productor, mánager, pero desde 'Historias de Fútbol' que no me tocaba ser futbolista. Ahí sufrí mucho y ahora igual, lo pasé horrible. Tiraba la pelota a cualquier parte, tanto que hubo que poner a un doble de fútbol porque mi personaje tiene una experiencia futbolística, pero fue imposible que rindiera en la cancha", explicó Muñoz a La Cuarta.

Sobre su relación con Alexis, Muñoz contó que "fue muy contado el tiempo que tuvimos, pero estaba muy preocupado de hacerlo bien. Le tocó difícil porque actuarse a sí mismo sin caer en la sobreactuación es muy difícil y él estaba muy ansioso por eso. Aceptaba lo que uno le comentaba, porque la idea es que se vea lo más natural y coloquial posible, creo que conseguimos eso, se conocerá a un Alexis más íntimo, cuando las cámaras no están, es algo especial de la película".

"Es muy profesional para trabajar, dispuesto a dialogar, a que se resuelva todo. El primer día jugó a la pelota con los cabros chicos, para él hacer una película fue como estar jugando, sentía que tenía un juguete nuevo", añadió.