Dardos contra la "China" Suárez por Icardi y mensajes con jugador de River: Wanda Nara recuperó su Instagram tras hackeo

Nuevamente está en el foco por su movimiento en las redes. Wanda Nara, empresaria y esposa del futbolista Mauro Icardi, recuperó su cuenta de Instagram tras sufrir un hackeo, que también afectó su presencia en Twitter.

Durante el periodo donde la modelo no pudo acceder a su perfil, se publicaron diversos comentarios contra la actriz Eugenia "China" Suárez, que estuvo envuelta en una polémica en octubre del año pasado por intercambiar mensajes con Icardi. Los textos también se referían a la propia Nara como "puta".

Imagen: Diario Olé

Junto con ello, a través de stories, se fueron revelando diversas conversaciones por mensaje privado entre la "China" y Wanda, donde se mostraba que tenían una buena relación antes del escándalo conocido en Argentina como "Wandagate".

Sumado a lo anterior, se mostró un supuesto chat de Nara con Esequiel Barco, jugador de River Plate, quien la elogiaba por su imagen.

Imagen: Diario Olé

Finalmente, la modelo logró tener de vuelta el control de su cuenta, borrando todas las publicaciones realizadas por terceros, y desactivando los comentarios de una de sus fotos. "Gracias a mis amigos que a toda hora me ayudan en todo. Hace dos meses me hackearon Twitter con casi 4 millones de seguidores y aún no pude recuperarlo. ¿Qué buscan?", escribió.