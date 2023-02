De futbolista campeón a ser absuelto por narcotráfico: El drama de Michele Padovano

El exfutbolista de Juventus Michele Padovano fue absuelto en Turín después de ser imputado por un cargo de tráfico de drogas en el cual había sido acusado de "financiar" la red gestionada por su amigo de la infancia, Luca Mosole.

"Me acusaron de haber apoyado el narcotráfico, yo simplemente le presté 40 mil euros a Luca (Mosole). Pudo haber sido un delincuente, pero sigue siendo un amigo. Me dijo que los necesitaba para una deuda", explicó el ex atacante de la "Vecchia Signora" en una entrevista a La Repubblica.

Padovano se mostró complacido tras conocer el resultado del juicio, en el que declaró a Corriere de Torino que: "Hace 16 años un click apagó la luz de mi vida. Hoy la oscuridad se ha ido, casi me cegó, mi corazón se calentó de nuevo y me eché a llorar. Agradezco a la justicia, a mis abogados, a mi esposa, a mi hijo y a todos los que siempre han creído en mí".

El ex delantero pasó por importantes elencos italianos como Napoli, Genoa y Juventus. Este último, donde consiguió ganar la Serie A, dos Supercopa de Italia, la Supercopa europea, la Copa Interncontinental y la Champions League.