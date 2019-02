Delantero reconoció que le mintió a Bielsa para no asistir a una citación de la Roja

El delantero Juan Gonzalo Lorca, quien viene de jugar en 2018 en Magallanes, sorprendió al revelar que le mintió al ex técnico de la selección chilena Marcelo Bielsa para evitar una nominación.

El jugador formado en Colo Colo contó que luego del Torneo Esperanzas de Toulon de 2008, donde Chile fue subcampeón, el rosarino lo llamó para nominarlo a la selección absoluta.

"Yo no estaba en la nómina, yo estaba en Holanda (jugaba en Vitesse), entonces al venir de Europa uno quiere tomarse sus vacaciones y como no aparecía en la lista, invité a mi familia a la playa", contó en declaraciones al programa Sin Anestesia, de Fox Sports.

"Me voy subiendo al auto y me llama Marcelo Bielsa, y me dice: 'Lo que pasa es que se nos contracturó Humberto (Suazo) y estaba pensando en llamarlo a usted' y yo le dije: 'pero profe como no me habían avisado antes, yo organicé vacaciones con mi familia'", agregó.

Ante eso, Lorca explicó que fiel a su estilo, Bielsa insistió: "Me dijo: 'No se preocupe, bájese a una orilla de la carretera y yo envío a mi chofer a buscarlo".

El ex jugador de Huachipato y Wanderers, entre otros, le volvió a manifestar que estaba lejos, y finalmente no concurrió al llamado.

"La inmadurez al final me hizo decirle que no, que ya estaba con la familia y ahí me dijo: 'ok, muchas gracias'", concluyó.