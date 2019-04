Diego Maradona fue multado en México por dedicarle un triunfo a Nicolás Maduro

El técnico argentino de Dorados de Sinaloa, Diego Maradona, fue sancionado por dedicarle un triunfo al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y por criticar al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol señaló en un comunicado que "se sanciona a Diego Armando Maradona, director técnico del Club Dorados de Sinaloa, ASCENSO MX, con una multa económica por infringir los artículos 7 y 11 del Código de Ética de la FMF".

Dicho reglamento señala que "independientemente de la ideología de las personas y del respeto que se les debe otorgar, todo el que esté sujeto a la aplicación de este Código de Ética deberá mantener una posición neutral ante asuntos de carácter religioso y político".

Tras la victoria de Dorados sobre Tampico Madero del pasado 31 de marzo, el "Pelusa" dijo que "este triunfo lo quiero dedicar a Nicolás Maduro y a toda Venezuela que está sufriendo. Que los sheriffs del mundo, que son estos yanquis, que tienen la bomba más grande del mundo, creen que nos pueden llevar por delante... No, a nosotros no. A nosotros no nos compra ese 'Chirolita' que tienen de presidente".