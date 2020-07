"Doble" de Cristiano recibió suculenta oferta para interpretar al portugués en producción porno

El modelo brasileño Paulo Roberto, de 23 años, dio a conocer que recibió una suculenta oferta para hacer el papel del astro portugués Cristiano Ronaldo en una producción pornográfica.

El joven de 23 años, quien ganó fama mundial por sus similitudes con el jugador de Juventus, contó, además, que rechazó el millonario ofrecimiento.

"No quería formar parte de eso. No puedo imaginarme en una sala llena de cámaras grabándome mientras tengo sexo. No pude hacerlo", indicó de acuerdo a la publicación que realizó el medio The Sun.

"No tengo miedo de lo que la gente pueda pensar, pero prefiero hacerlo entre cuatro paredes sin que alguien me esté grabando", contestó ante las preguntas por su determinación.