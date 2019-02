Doble ganador del Oscar tuvo un pasado en el baloncesto universitario

Este domingo, Mahershala Ali fue premiado con el Oscar a Mejor Actor de Reparto por su papel en "Green Book", dirigida por Peter Farrelly, que se quedó con la estatuilla a Mejor Película, pero antes de iniciarse en la actuación, el estadounidense tuvo un breve paso por el baloncesto universitario.

Por ese entonces conocido como Hershal Gilmore, Ali jugó para los Gales del Saint Mary's College, de California, de la primera división del baloncesto universitario de la NCAA.

El ganador de dos Oscars, ya había ganado en 2017 en la misma categoría por su papel en "Moonlight", jugó cuatro temporadas, entre 1992 y 1996, como escolta del equipo y la NCAA se encargó de recordarlo luego de su victoria en Hollywood.

Before Mahershala Ali was an Academy Award-winning actor, he was known as Hershal Gilmore, a 6-foot-4 guard for @saintmaryshoops. #Oscars2019 pic.twitter.com/InwGLWHG8h