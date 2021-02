El aplaudido y solidario gesto de Christiane Endler y otras dos jugadoras de PSG en Francia

Un noble gesto tuvo la arquera chilena Christiane Endler, quien junto a otras dos jugadores París Saint Germain (PSG) ayudaron en la repartición de comida para los más necesitados en Francia.

Endler fue destacada por las redes sociales del cuadro francés, que publicó una foto de ella junto a sus compañeras preparando los alimentos.

"Tres jugadoras en las cocinas para de Label Gamelle para preparar y entregar comidas abundantes y de calidad a refugios y hogares de emergencia", publicó PSG en sus redes sociales.

En lo futbolístico, este viernes PSG goleó 5-0 a FC Fleury FC, con Endler titular, y se mantuvo como líder exclusivo del torneo francés con 40 puntos.

3️⃣ joueuses dans les cuisines de 𝐿𝑎𝑏𝑒𝑙 𝐺𝑎𝑚𝑒𝑙𝑙𝑒 pour préparer et livrer des repas copieux et de qualité à des centres d’hébergement d’urgence et des foyers ♥️