"El equipo papas fritas": La singular camiseta que le valió un sobrenombre a O'Higgins

O'Higgins debutó este domingo en el Campeonato Nacional jugando de visita frente a Huachipato. El conjunto dirigido por Marco Antonio Figueroa vivió un intenso choque frente a los choreros, pero acabó abajo por 2-1.

Durante la cita, no fueron los nuevos fichajes ni los goles lo que más llamó la atención del público, sino un detalle en la camiseta de los rancagüinos.

En su uniforme alternativo, los números en las espaldas de los jugadores eran amarillos y tenían un pequeño detalle en rojo. En la misma zona de la polera aparecía además el logo de una marca de comida rápida, por lo que se interpretó que los dígitos eran papas fritas con ketchup.

Lo anterior despertó además la creatividad de los usuarios de redes sociales, que tomaron el hecho con humor, además de darle nuevos apodos al "capo de provincia".

Cabe señalar que O'Higgins arriesga una sanción por esto, ya que los números, que estaban en un fondo rosado, tenían poca legibilidad, lo que incumple las reglas del campeonato.

Las reaciones en redes sociales:

NO SERÁ MUCHO... Está bien, la publicidad es necesaria, pero la camiseta de #OHiggins sumó a #mcdonalds🍟 y puso números de #papasfritas!!!! No se ven, no se entienden y no aportan al espectáculo en la identificación de los jugadores, un desastre.... #FutbolChileno #Chile pic.twitter.com/sJdJdU4VDa