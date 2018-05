El ex delantero Sebastián Barrientos liderará el equipo FIFA 18 de la UC

Universidad Católica sigue potenciando su equipo de E-Sports, de videojuegos, y el ex atacante de la franja Sebastián Barrientos encabezará el elenco cruzado en la nueva temporada de FIFA 18.

El actual entrenador de la sub 12 de los precordilleranos, continúa su fanatismo por el fútbol y se sumará a la tendencia en la categoría once contra once (Clubes Pro), que se juega en la plataforma de Play Station 4.

Sobre este nuevo desafío, el DT declaró en diálogo con Cruzados.cl, que le llamó la atención la modalidad de juego, ya que "cada persona maneja un jugador y se juega 11 versus 11 en línea. Todos tienen un posición establecida en la cancha y se compite en una liga organizada por la misma comunidad o foro que comparte la pasión por los videojuegos".

El ex ariete, quien lleva cuatro años dedicado a este tipo de juegos, agregó que "para mí es una gran responsabilidad al igual como lo hacía como jugador, no me gusta dejar mal parado el nombre de Universidad Católica. Desde los 8 años que lo hago y esta es una área más donde tengo que representar al Club".

Por último, Barrientos hizo un llamado a los hinchas de su club, "a final de temporada necesitaremos jugadores y si quieren representar a Católica y probar suerte, todos son bienvenidos".