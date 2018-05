El notable gesto de Cristiano Ronaldo tras pegarle un pelotazo a un camarógrafo

Real Madrid realizó este viernes su última práctica de cara a la final de la Champions que jugará ante Liverpool, pero un curioso incidente protagonizado por el portugués Cristiano Ronaldo llamó la atención de los presentes en el Estadio Olímpico de Kiev.

El luso, mientras practicaba tiros libres, le dio un pelotazo a un camarógrafo y sin querer le cortó una ceja.

Al percatarse del accidente, el astro de los merengues se sacó la polera con la que entrenaba y se la regaló al camarógrafo, quien poco después posó con el inusual obsequio.

"Ha tenido un gran detalle, la verdad", dijo el profesional al medio mexicano Televisa tras el hecho.

A @Cristiano shot in training led to a cameraman needing stitches, so Ronaldo apologised and gifted him his jacket 👏 pic.twitter.com/Qe9vdZ8Fbf