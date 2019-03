El sueño de Carlos Caszely: Llegar a Viña haciendo stand up

El ex goleador histórico de la selección chilena Carlos Caszely tiene un nuevo objetivo alejado de las canchas: llegar al Festival de Viña como humorista, riéndose de él mismo haciendo stand up.

Y tiene fe en su rutina basada en el penal perdido del que todos se acuerdan.

"En este país no se acuerdan de los 805 goles que convertí. Solo se acuerdan del penal, entonces comprenderás que todo va en relación con el penal. Son 45 minutos sobre el penal, con todo lo que pasó antes y todo lo que pasó después", comentó en entrevista con Las Últimas Noticias.

"He hecho stand up para 10 personas, para 100, para cuatro mil en el Caupolicán. Y si tengo que hacer mi show en Viña, lo hago. Les respondo ¿por qué no? ¿Y por qué no el Olmué o en Talca?", añade.

"Nadie te pifia, hay puro cariño. Y de verdad siento el respeto de la gente. No de todos, porque no soy monedita de oro, pero con el 51 por ciento me basta", agregó, reiterando que no le tiene miedo a ningún tipo de público.

Caszely lleva un par de años presentándose en bares y ahora espera concretar una colaboración con la cantante Gloria Simonetti.