Empresa de lavado de autos ofrece servicio gratis por botar polera de James Harden a la basura

El traspaso de James Harden a Brooklyn Nets en la NBA, tras dejar Houston Rockets, remeció el mundo del baloncesto y una empresa de lavado de autos anunció su servicio gratis por botar a la basura la polera del jugador.

A través de redes sociales se dio a conocer la insólita situación, que ya ha tenido a algunos fánaticos molestos llevando la remera del escolta.

Harden se transformó en uno de los jugadores emblemas de Houston Rockets, donde estuvo desde 2012 a la fecha.

https://t.co/mtdCANe3Ji.Wash is saying #ByeFelicia to @JHarden13 !!!



Bring you #13 jersey for a free car wash.



The father-son duo who own the biz said they are major @HoustonRockets fans and are heartbroken #JamesHarden gave up on Houston. pic.twitter.com/NzQ17OhTj2