Equipo inglés tuvo que abandonar reunión online por hackeo porno

El equipo inglés Chester FC, de la Sexta División en Inglaterra, sufrió con un hackeo porno mientras tenía una reunión online.

La situación ocurrió en una videollamada, de más de 170 personas, entre funcionarios del club y aficionados, quienes se sorprendieron ante el hecho.

"Lamentablemente, hubo algunas personas que obviamente se unieron con una agenda diferente a la de hablar sobre los desafíos del fútbol fuera de la liga", expresó Andrew Morris, presidente del club.

El hackeo ocurrió cuando el manager Anthony Johnson iba a realizar una sesión de preguntas, pero la reunión tuvo que terminar con un abrupto final.

"Let me tell you something, the Handforth parish zoom meeting has absolutely nothing and I mean NOTHING on what I've just witnessed on the Chester FC zoom." https://t.co/OJ8ZEVvDty