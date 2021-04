Equipo sudafricano sorprendió y bromeó con el fichaje de Sergio Agüero

El delantero argentino Sergio Agüero anunció hace algunos días su salida de Manchester City al final de la temporada, lo que ha provocado múltiples equipos interesados en sus servicios, entre ellos Cape Town City de Sudáfrica, que bromeó con su fichaje.

"Cape Town City se complace en anunciar el fichaje del delantero Sergio Agüero. El delantero firma un precontrato y llega procedente del Manchester City de la Premier League inglesa", publicó el cuadro sudafricano, que causó rápida repercusión en redes sociales.

Finalmente se trató solo de una broma por el día de los inocentes, por lo que el "Kun" aún no encuentra en destino para seguir con su carrera.

Entre sus reales destinos están FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus y Atlético de Madrid, equipos que están tras sus pasos.

📝 | Cape Town City is delighted to announce the signing of striker Sergio Aguero.



The forward signs a pre-contract with the Citizens and joins from English Premier League side Manchester City. #WelcomeKun 👋 #iamCityFC pic.twitter.com/QhQrNm0Zrq