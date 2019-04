"Es un hombre bomba": Hinchas de Chelsea dedicaron cantos racistas a Mohamed Salah

Hinchas de Chelsea le dedicaron cánticos racistas al delantero egipcio de Liverpool, Mohamed Salah.

Los fanáticos de los "blues", que se encontraban en República Checa para el duelo de su equipo ante Slavia Praga por la Europa League, se refirieron al delantero como "hombre bomba", en alusión a su origen árabe.

Los londinenses superaron por la cuenta mínima a los checos por el certamen continental.

Revisa el video de los hinchas de Chelsea cantándole a Salah:

It’s not on the terraces, but it’s still a disgrace. We don’t want fans like that anywhere near our game.



We will be liaising with @ChelseaFC to ensure those involved are identified and punished swiftly and effectively. #KickItOut pic.twitter.com/IOhB3NfyHg