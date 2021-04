Escándalo racista: Deportista fue amenazado por sus compañeros para sentarse entre cáscaras de plátano

Un jugador del equipo de fútbol americano colegial del Moline High School fue obligado y amenazado por sus compañeros para que se sentara en una silla sobre la cual colgaban varias cáscaras de plátano, en un nuevo escándalo racista.

El deportista del estado de Illinois se ve muy incómodo en el registro, en el cual se oye que es intimidado para que cumpla las órdenes o de lo contrario "le romperán ambas rodillas".

La situación llegó a la policía de Moline, la cual inició una investigación y concluyó que todos los involucrados eran compañeros de equipo.

On this weeks episode of Moline High School — “teammates” hang banana peels up in a locker and tell their black teammate to, “sit in the chair or ill break both your knees”

Prejudiced. Humiliating. Embarrassing. Heartbreaking.

I’m sick to my stomach. pic.twitter.com/OUbT3jfTRW