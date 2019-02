Ex jugador de Boca Juniors busca trabajo por Twitter

El fútbolista argentino Santiago Echeverría, quien jugó hace algunos años en Boca Juniors y Huracán vive una pesadilla luego de ser sancionado en Colombia por cuatro años debido a doping positivo, por lo que actualmente se encuentra buscando trabajo por Twitter, según consginó Olé.

Echeverría no juega al fútbol desde diciembre de 2017, cuando jugaba en Independiente de Medellín, momento en el que le llegó la notificación por haber consumido Boldenona, sustancia prohibida por la Agencia Mundial de Antidopaje.

Hoy el jugador se encuentra entrenando en Talleres de Escalada, esperando una oferta de trabajo, y comunicándose con su abogado en busca de una rebaja en la sanción, señalando al medio argebntino que "esta gente no da respuesta y no me toma en serio. Es algo totalmente cruel y desprolijo".​