Ex jugador de la U y la UC fue grabado en supuesto estado de ebriedad

El ex delantero uruguayo de Universidad de Chile y de Universidad Católica, Carlos Bueno, fue grabado en su país en supuesto estado de ebriedad en un video que se ha viralizado también en Argentina y México, países por donde el jugador ha estado.

En las imágenes se ve a un grupo de hombres asistiendo al futbolista, intentando taparlo con unas sábanas, mientras él está dormido.

Luego de que el hecho tomara estado público, el jugador que hoy es parte del plantel de Cerro Largo Fútbol Club, institución fundada en 2002 y que hoy se encuentra disputando el campeonato de la Primera División del fútbol en Uruguay, publicó un video como respuesta en su cuenta de Instagram, dado que luego de que apareciera el video de su presunto estado de ebriedad, fanáticos de Nacional comenzaron a burlarse del jugador, reconocido simpatizante de Peñarol, club donde se formó y por el cual tuvo dos etapas: de 1999 a 2005 y en la temporada 2008-2009.

"Tranquilo barra, no los voy a clavar más, no se preocupen tanto por mí. Sí, ustedes, hinchas del otro cuadro. Yo sí disfruto la vida, no soy amargado como ustedes", relató Carlos Buenos en la publicación.

Además de vestir las camisetas de la U y la UC, Bueno ha jugado en Boca, San Lorenzo, San Martín de San Juan, Belgrano y Argentinos Juniors en la Argentina.

Además, fue parte de París Saint Germain, de Francia; de la Real Sociedad española y de Sporting, en Portugal. En México jugó en Querétaro y en El Salvador participó en Santa Clara.