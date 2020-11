Ex kinesiólogo de la Roja y Colo Colo: Los tribunales me dieron la razón en esta mentira

La Justicia desestimó la denuncia que recibió en su contra el ex kinesiólogo de la selección chilena y Colo Colo Alejandro Kock, quien fue formalizado por una acusación del delito de violación, luego que la propia mujer declarase que mintió para justificar un reencuentro amoroso con el profesional.

"La Fiscalía dio orden de no perseverar y cerró el caso totalmente, eliminando, desacreditando y desestimando cada uno de los puntos con las diligencias realizadas. Ella reconoció, de puño y letra, haber entregado una declaración falsa al estar condicionada para justificar a su ex pareja, por haber pasado una noche conmigo", dijo el profesional en el medio La Cuarta.

"Todos podemos equivocarnos. La prensa se hará cargo de aclarar, al ser yo un hombre público; sin embargo, no me presto al morbo que sólo confunde, entretiene y produce daño. Ya aguanté el descrédito normal de mucha gente y el mal rato ya paso. Sufrí mucho, pero ganó la justicia", manifestó en el matutino.

"Me alivia completamente haber sido declarado inocente. Estoy dolido, pero los tribunales me dieron la razón en esta gran mentira. Ahora debo dar disculpas a mi familia y concentrarme en lo que me apasiona, que es la kinesiología y el deporte", completó Kock.

En septiembre, el profesional fue detenido y llevado a la 47 Comisaría de Los Domínicos, donde fue dejado en libertad, aunque con medidas cautelares de prohibición de acercarse a la víctima y con firma mensual.