Futbolista australiano hizo pública su homosexualidad: No podía seguir viviendo esta mentira

El futbolista Andy Brennan se convirtió en el primer futbolista profesional de Australia en hacer pública su homosexualidad luego de revelarlo en su cuenta personal de Instagram.

El delantero de 26 años, ex jugador de Newcastle Jets, uno de los clubes más importantes de la isla, actualmente milita en Green Gully, de la segunda división local y en su relato expresó el miedo de revelar su secreto por temor a afectar a su familia y a sus compañeros de equipo.

"Me ha llevado muchos años sentirme cómodo diciendo esto: soy gay. Tenía miedo de que afectara a mis amistades, a mis compañeros de equipo y a mi familia. Pero el apoyo de las personas que me rodean ha sido muy bueno y me ha ayudado a llegar al paso final; estar completamente abierto. Es la mejor manera de sentirme más cómodo y ser yo mismo", escribió en su perfil junto a una foto de un entrenamiento.

Tras su anuncio, Andy Brennan escribió una profunda editorial en The Guardian, donde dio más detalles de cómo fue el proceso para revelarlo al mundo, el tiempo que le llevó reflexionar sobre la decisión y la felicidad que siente tras haber contado su verdad.

"Cuando estaba en Newcastle Jets, no quería aceptar mi sexualidad. Hice lo mejor que pude para poner todo mi enfoque y esfuerzo en el juego y tal vez deje esa parte mía a un lado. Me tomó tiempo darme cuenta de que no podía seguir viviendo esta mentira. En algún momento, debes darte cuenta de que lo que eres y solo tienes que ser quien eres", escribió.

Brennan es el tercer futbolista en asumir su homosexualidad luego de que también lo hicieran el inglés Justin Fashanu en 1990 y el alemán Thomas Hitzlsperger. Ambos eso sí, lo hicieron luego de colgar los botines.