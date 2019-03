Futbolista de la Primera División de Gabón murió tras sufrir paro cardiaco en plena cancha

El futbolista Herman Tsinga sufrió un paro cadriaco en pleno partido de la Primera división de Gabón, algo que terminó costándole la vida al jugador de Akanda FC.

El deportista se desplomó sobre el terreno de juego tras disputar un balón aéreo en el minuto 23 del cotejo ante Missile FC.

Tsinga recibió primeros auxilios en una ambulancia que luego lo trasladó a un hospital, pero los esfuerzos resultaron vanos, pues falleció camino al centro asitencial según informaron medios de Gabón.

Según denuncian, el vehículo sanitario carecía de desfibriladores y máscaras de oxígeno.

Con la muerte de Tsinga, jugador de 33 años, son siete los fallecidos en 12 años en el fútbol gabonés.

Gabon National Oil-Foot mourning. Akanda FC player Herman Tsinga who died upon his transfer to Owendo CHU after collapsing on the pitch a few seconds after an aerial duel in the 23rd minute of the game against Missile FC in the stage of the INJS. RIP pic.twitter.com/B2dnFu1t3K