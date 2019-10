Guillermo Maripán también se manifestó: ¡Luchen! Sigan luchando pero con criterio

El defensor de la selección chilena Guillermo Maripán se sumó a los variados comentarios de los jugadores nacionales en torno a las protestas generadas en todo el país y pidió que el pueblo siga luchando, aunque llamó también a que sea sin violencia.

"El pueblo chileno está descontento, por más de 40 años de abusos, robos y burlas", escribió en una historia en Instagram.

"Chile está hablando, la gente ya NO tiene miedo. Pero ¿Cuál es la solución? Reprimir a través de la fuerza y sacar los militares a las calles ¡Ya no más, basta de abusos!", añadió.

"Fuerza Chile, fuerza familia ¡Luchen! Sigan luchando pero con criterio. No más robos, no más violencia, no más destrozos. El pueblo chileno es inteligente y tiene más que ofrecer esto", completó antes de pedir que se inicie lo antes posible un diálogo.

"Esperemos que el gobierno inicie un pronto un diálogo para llegar a una solución", comentó.

Antes, se habían manifestado Claudio Bravo, Marcelo Díaz, Gary Medel y Mauricio Pinilla.