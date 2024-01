Harold Mayne-Nicholls fue víctima de hackeo de su WhatsApp

El director ejecutivo de Santiago 2023, Harold Mayne-Nicholls, vivió un momento difícil luego de que unos desconocidos le hackearan su WhatsApp y enviaran mensajes a sus contactos pidiendo dinero.

En los textos que se enviaban se solicitaba una transferencia a nombre de otra persona, argumentando que tenía problemas con la app de su banco y que no podía agregar nuevos destinatarios ni transferir. "Me llegó una encuesta que estaban haciendo, supuestamente, del Ministerio de Salud. No sé cómo lo hicieron y se metieron a mi teléfono. Le llegó un mensaje a todo el mundo y avisé que no era así", explicó en diálogo con Las Últimas Noticias.

"Con mi señora les avisamos a mucha gente, ocupamos las redes sociales y di aviso a Entel para que me bloqueen el celular. También boté el WhatsApp de mi teléfono. Mi número sigue funcionando, me ha llamado mucha gente, amigos, se dan cuenta que esto no es normal. Ni idea quien puede estar tras esto. Envían una cuenta corriente con nombre, pero vaya a saber si es verdad, mentira o cómo funcionan", explicó.

El expresidente de la ANFP, salió a advertir de la situación a través de su Instagram y X, para evitar que caigan en la estafa. "Estimados amigos y amigas, les informo que me hackearon el WhatsApp. Quien sea que les escriba solicitando transferencias bancarias u otros, no soy yo", publicó.