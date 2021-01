Hincha de Manchester City en India le puso Agüero a su hijo

Un fánatico de Manchester City, que reside en India, se hizo viral durante las últimas horas por ponerle a su hijo Agüero.

Tony Jas Titan es el nombre del hincha, que está radicado en Cochín, ciudad en el suroeste de la India, y en 2012 realizó la promesa de colocarle el apellido del delantero argentino a su primogénito.

La historia llegó hasta el propio Sergio Agüero en redes sociales, quien escribió: ""¡Qué hermosa familia! Ojalá algún día pueda conocerlos y a tu hijo Agüero".

El "Kun" es el máximo goleador en la historia de los "ciudadanos" con 180 goles en 264 partidos.

¡Qué hermosa familia! 💙 Ojalá algún día pueda conocerlos y a tu hijo Aguero 🤟🏽// What a wonderful family! 💙 I hope I have the chance to meet you and your son Aguero one day 🤟🏽 https://t.co/qELwctPgbW