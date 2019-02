Incendio en la previa del duelo entre O'Higgins y U. de Chile en El Teniente movilizó a Bomberos

De igual manera el siniestro no puso en riesgo la realización del encuentro.

Un incendio en las afueras del Estadio El Teniente de Rancagua se produjo en la previa del partido entre O'Higgins y Universidad de Chile, el cual provocó que una gran cantidad de humo entrara por el sector sur del recinto hacia el campo de juego.

Se trató de una quema de pastizales cerca de las inmediaciones del recinto, en las calles Freire con Lincoyán, que generó cierta preocupación en el público asistente y en algunas autoridades, ya que por momentos pareció acercarse peligrosamente al recinto deportivo, aunque Bomberos controló el siniestro a tiempo.

#Rancagua 16:47 Bomberos despacha a 10-2-2 ( Fuego en pastizal) Freire / Lincoyan

Unidad B-3

0-4 pastizal con peligro de propagación — información emergencias Rancagua (@infoemerancagua) 23 de febrero de 2019

No obstante, el gerente general del cuadro racncagüino, Pablo Hoffman nos dijo Al Aire Libre en Cooperativa que "son pastizales que se están quemando a tres ó cuatro cuadras del estadio, parece cerca pero no es tanto. No habrá problemas para el partido".

El encuentro entre locales y universitarios comenzará desde las 18:00 horas (21:00 GMT) y puedes seguirlo detalladamente por la trasnmisión de Al Aire Libre en Cooperativa y el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.