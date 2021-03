¡Insólito! Un árbitro orinó en plena cancha en el fútbol brasileño

Una curiosa e insólita situación se vivió la noche de este jueves en el fútbol brasileño, ya que un árbitro orinó en plena cancha en el triunfo de Boavista por 3-1 ante Goias en la Copa de Brasil.

El protagonista fue Denis da Silva Ribeiro Serafim, quien fue captado por las cámaras de televisión haciendo sus necesidades justo antes de comenzar el partido.

Pese a que trató de pasar desapercibido y buscó desviar la atención, el hecho dio la vuelta al mundo y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Revisa la situación

