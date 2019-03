Jueza de línea fue quemada con agua hirviendo en Argentina

Una jueza de línea fue quemada con agua hirviendo durante un partido de la liga de San Juan entre los clubes Marquesado y San Martín, en Argentina.

A la asistente Rosana Paz le arrojaron el líquido en la espalda, causándole varias lesiones. Sin embargo y pese a todo, la guardalínea decidió seguir hasta el final del compromiso.

"Faltaban 2 minutos para que termine el partido y sentí que me me arrojaron un líquido caliente en la espalda. En ese momento, llamé al árbitro principal para comentarle y pedí que me echaran agua fría para calmar el ardor. Ellos quisieron suspender el partido, pero llegamos a un acuerdo para que termine reglamentariamente", relató a Telesol Diario.

La jueza aseguró que "sea mujer u hombre el que recibe una agresión, este tipo de situación no debe suceder en ningún aspecto. Por esto no voy a bajar los brazos. Voy a seguir. En el fútbol le cuesta mucho a la mujer y no voy a dar el brazo a torcer. Espero volver a ser designada el fin de semana".