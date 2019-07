Jugador de Arsenal se enfrentó a delincuentes para evitar robo de camioneta de Mesut Ozil

Una particular situación vivieron los futbolistas de Arsenal Mesut Ozil y Sead Kolasinac al sufrir el intento de robo de la camioneta del alemán, algo que su compañero evitó al enfrentarse a un delicuente.

Las cámaras captaron el hecho ocurrido en los alrededores de Londres y en el que se ve al bosnio pelear con uno de los antisociales mientras Ozil se mantuvo en el vehículo.

Según Azuka Alintahm, uno de los testigos, el incidente fue "totalmente loco y extraño. Su auto estaba parado allí vacío en medio de la carretera con la puerta abierta. Ozil parecía absolutamente aterrorizado, como cualquiera después de ser perseguido por hombres con cuchillos".

El video del hecho ocurrido este jueves a metros del restaurante turco Likya fue publicado en redes sociales por el usuario de Twitter @smhjaames, el que rápidamente se viralizó.

Mesut Ozil’s car got jumped, Kolasinac jumped out and backed the beef. #YaGunnersYa pic.twitter.com/CxsJeiCvxw

The incident is reported to have happened near/outside Likya - a restaurant which Özil is a regular visitor of, in Golders Green.



Thankfully both of our boys are safe 🙏🔴❤️ pic.twitter.com/auQxxAZ0iL