Jürgen Klopp reveló que solamente tiene una selfie en su celular y es con Messi

El técnico de Liverpool, Jurgen Klopp, declaró su preferencia hacia Lionel Messi por sobre Cristiano Ronaldo como el mejor futbolista en la actualidad, y además reveló que la única selfie que tiene en su teléfono celular es con el delantero argentino.

En entrevista con LFCTV, el entrenador alemán señaló que: "Sólo tengo una selfie en mi celular, y es con Messi. Y eso que Ronaldo también estaba ahí en el salón".

Incluso Klopp se dio el tiempo de comentar sobre a quien considera el mejor jugador en la historia, apuntando al brasileño Pelé.

