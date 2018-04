Kompany dio un animado discurso en un pub tras ganar la Premier con Manchester City

El zaguero belga de Manchester City, Vincent Kompany, dio un emotivo discurso en un pub tras lograr el título de la Premier League con los "ciudadanos".

El jugador llegó al local con su familia y algunos compañeros de equipo, quienes lo animaron a dar unas palabras ante los hinchas que se encontraban en el lugar.

"Ha sido un maldito largo viaje, especialmente si has sido fanático de este equipo por mas de 40 años. Pero esta anoche ganamos de nuevo así que ¡a celebrar!", fue lo que arengó el defensor.

