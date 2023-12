La polémica declaración de Sneijder: No tengo nada contra las mujeres, pero vamos muy lejos

El exseleccionado neerlandés Wesley Sneijder emitió un controversial mensaje que tuvo distintas reacciones a través de redes sociales. Esto, debido a que aseguró que se esta apresurando el proceso de la inclusión de mujeres en el mundo del fútbol masculino.

"Me resulta difícil juzgar. Vuelvo a ser yo mismo, a cómo era entonces en el vestuario. Tal vez ahora haya cambiado, pero yo no. Me imagino que tendría una entrenadora. No tengo nada en contra de las mujeres, pero vamos demasiado lejos", comentó.

Tras esto, Sneijder complementó diciendo: "Escuché que se decía que tenemos que romper algo ahora. ¿Por qué? ¿Qué tenemos que romper? Si sucede, sucederá, pero lo estamos forzando demasiado. El hecho de que estemos hablando de eso ahora ya es demasiado. Tal vez suceda, pero lo estamos forzando ahora y es contraproducente"

Esta reflexión se dio luego de las frases su compatriota y también exfutbolista Pierre van Hooijdonk, quien dijo en Studio Voetbal que: "Se trata de un tema de credibilidad. Una mujer es menos creíble que un hombre. Creo que en muchas posiciones de la sociedad la diferencia entre hombre y mujer no importa, pero ¿convertirse en entrenadora de un equipo de la Eredivisie? Subestimas el impacto que tendría.

"Las mujeres y los hombres son iguales para mí. Sólo indico qué efecto tendrá eso en el mundo del fútbol. El mundo del fútbol no es lo mismo que la sociedad", sentenció.