Los "palos" de Sharika a Gerard Piqué en su sesión con Bizarrap

La estrella colombiana Shakira revolucionó las redes sociales al ser protagonista de una sesión con el argentino Bizarrap, una colaboración en donde la cantante lanzó duros mensajes contra su exesposo, el retirado futbolista español Gerard Piqué.

"Una loba como yo, no está pa' tipos como tú", lanzó con todo Shakira contra Piqué, aunque también dedicó palabras a la española Clara Chía, la nueva pareja del exastro de Barcelona.

"A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa'que te mortifique, mastica y traga pa'que no pique. Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques/ Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique", es el "palo" de Shakira a Piqué.

Y para rematar: "Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena".

Por su parte, Piqué, un día antes de la publicación de esta sesión, acaparó las miradas en redes sociales, debido a las filtraciones de la letra, al publicar emojis de "circo".

Escucha la sesión de Shakira y Bizarrap a continuación: